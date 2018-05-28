ЕСПЧ объединил дела о наказании в России за публикацию свастики

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал дела 11 россиян, привлеченных к ответственности за публикацию в интернете свастики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕСПЧ.

Ранее юрист Алексей Глухов, который ведет четыре из 11 дел на эту тему в Страсбурге, сообщил РИА Новости, что ЕСПЧ объединил и коммуницировал дела всех россиян, привлеченных к ответственности за публикацию в интернете свастики, и задал правительству России ряд вопросов.

Страсбургский суд подтвердил коммуникацию и объединение поданных ранее исков 11 россиян, привлеченных к ответственности за публикацию свастики. Отвечая на соответствующий вопрос в пресс-службе Суда РИА Новости указали: "Да, мы можем подтвердить эту информацию". Каких-либо деталей к сказанному собеседник агентства не привел.

Юрист Алексей Глухов представляет интересы четырех россиян: Ивана Городиского из Пензы, которого арестовали из-за коллажей, сравнивающих власть в России и в фашистской Германии, Андрея Линева из Челябинской области, опубликовавшего фотографии свастики в виде фашистского креста с загнутыми концами, Артура Гимаева из Татарстана, арестованного за символику клуба болельщиков в виде коловрата, Алексея Мандригеля, арестованного за коллаж со свастикой.

Коммуницировав жалобы, отметил юрист, Европейский суд, в частности, спрашивает российские власти, считают ли они важным по делам о свастиках рассматривать контекст, в котором публикуется запрещенная символика. Также, по словам Глухова, ЕСПЧ уточняет, необходим ли России полный запрет на свастику.

"Привлекают к административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики (статья 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях) по самым абсурдным делам, например, ищут на страницах активистов во "ВКонтакте" без учета контекста свастику", — отметил юрист Глухов.

"В ноябре 2014 года федеральный законодатель внес изменения в диспозицию статьи 20.3 КоАП, исключив наличие обязательного элемента состава административного правонарушения как пропаганда нацистской символики. После этих изменений количество привлеченных по этой статье в России резко выросло", — добавил он.

Глухов отметил, что самые возбуждаемыми являются дела по статьям 20.29 (Распространение экстремистских материалов) и 20.3 (Демонстрация нацистской атрибутики и символики, а также символики организаций, признанных в России экстремистскими). Чаще всего, по его словам, эти нарушения выявляются в интернете.