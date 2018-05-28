ЕСПЧ объединил дела о наказании в России за публикацию свастики

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал дела 11 россиян, привлеченных к ответственности за публикацию в интернете свастики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕСПЧ.
Страсбургский суд подтвердил коммуникацию и объединение поданных ранее исков 11 россиян, привлеченных к ответственности за публикацию свастики. Отвечая на соответствующий вопрос в пресс-службе Суда РИА Новости указали: "Да, мы можем подтвердить эту информацию". Каких-либо деталей к сказанному собеседник агентства не привел.
Юрист Алексей Глухов представляет интересы четырех россиян: Ивана Городиского из Пензы, которого арестовали из-за коллажей, сравнивающих власть в России и в фашистской Германии, Андрея Линева из Челябинской области, опубликовавшего фотографии свастики в виде фашистского креста с загнутыми концами, Артура Гимаева из Татарстана, арестованного за символику клуба болельщиков в виде коловрата, Алексея Мандригеля, арестованного за коллаж со свастикой.
"Привлекают к административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики (статья 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях) по самым абсурдным делам, например, ищут на страницах активистов во "ВКонтакте" без учета контекста свастику", — отметил юрист Глухов.
Глухов отметил, что самые возбуждаемыми являются дела по статьям 20.29 (Распространение экстремистских материалов) и 20.3 (Демонстрация нацистской атрибутики и символики, а также символики организаций, признанных в России экстремистскими). Чаще всего, по его словам, эти нарушения выявляются в интернете.