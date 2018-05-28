ЕС готовится выделить Украине новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Евросоюз готовится выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере до 1 миллиарда евро, как предполагается, эти средства будут выделены Украине в течение 2,5 лет двумя траншами. Окончательное решение в ЕС по одобрению этой программы может быть принято уже летом.

Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Теперь он должен быть одобрен отдельно Советом ЕС и Европарламентом.

Постпреды стран ЕС при союзе (Coreper) на текущей неделе могут согласовать эти предложения. Затем потребуется одобрение и совета министров стран ЕС.

Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, включая реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы. Эти меры должны будут соотноситься и с программой, которую страна проводит при поддержке МВФ.

Детали

Макрофинансовая поддержка должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании. Второй транш, как планируется, будет предоставлен не ранее, чем через три месяца после выделения первой порции кредита, свидетельствует находящийся в распоряжении РИА Новости проект об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение в ЕС.

Документ представляет собой "предложение для решений Европарламента и Совета ЕС" о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине. Эта помощь "должна быть доступна (стране — ред.) в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании", уточняется в нем.

Кроме этого, вся сумма макрофинансовой финподдержки должна быть предоставлена Украине в форме кредитов, максимальный средний срок погашения которых составит в 15 лет.

Если финансовые потребности Украины значительно сократятся в период выделения средств программы по сравнению с изначальными предположениями, Еврокомиссия должна будет сократить размер макрофинансовой помощи, либо приостановить или даже отменить ее, свидетельствует документ.

Цель оказания помощи – поддержка стабилизации экономики Украины и проведения реформ, отмечается в документе.

Условия

Еврокомиссия будет принимать решения о возможности перечисления траншей кредитов в рамках этой программы финпомощи при выполнении Украиной определенных условий.

В частности, условием выделения средств будет уважение страной "эффективных демократических механизмов", соблюдение верховенства права, гарантирование уважения прав человека, говорится в документе.

Также будет учитываться и выполнение страной программы корректировки экономики и структурных реформ в рамках кредитной программы МВФ, а также исполнение определенных условий экономической политики в стране, согласованных с ЕС в меморандуме о взаимопонимании по данной макрофинансовой помощи.

Кроме того, поддержка будет обусловлена и прогрессом в борьбе с коррупцией на Украине.

Евросоюз, исходя из документа, хочет, чтобы Украина регулярно проверяла правильность использования средств, предоставленных ей по этой программе. Предлагается дать возможность Еврокомиссии и Счетной палате ЕС (Court of Auditors) проводить аудит во время действия и после завершении программы макрофинансовой помощи.