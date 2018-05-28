МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Пакистана расследуют деятельность бывшего главы национальной разведки генерал-лейтенанта Асада Дуррани, который выпустил книгу о шпионаже в соавторстве со своим индийским коллегой.

Дуррани ранее занимал пост директора Объединенного разведывательного управления Пакистана. Книга The Spy Chronicles ("Хроники шпионажа") написана им совместно с экс-главой аналитического департамента индийской разведки А. С. Дулатом.

"Отставной генерал Асад Дуррани был вызван в генштаб армии, чтобы объяснить свою позицию по недавно выпущенной книге. Следственной комиссии поручено проверить эту ситуацию во всех деталях", — написал в Twitter глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур. Он также сообщил о принятых мерах для включения отставного генерала в список лиц, которым запрещен выезд из страны.

Как сообщает телеканал Geo TV, бывший премьер-министр страны Наваз Шариф еще на прошлой неделе требовал созвать встречу Комитета национальной безопасности в связи с книгой. Возмущение экс-премьера и других политиков вызвало сотрудничество Дуррани с индийским разведчиком в момент, когда "отношения двух стран находятся в самой нижней точке".