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Президент Черногории заявил, что не бывает выборов без жалоб и инцидентов

19:4428.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович. Архивное фотоПрезидент Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Президент Черногории и глава правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович отверг обвинения оппозиции в нарушениях на прошедших в воскресенье выборах в муниципалитетах и заявил, что "не бывает процесса выборов без жалоб и инцидентов", передает новостной портал CDM.

Мужчина голосует на выборах президента Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В воскресенье десять общин (муниципалитетов) Черногории и столица страны Подгорица выбирали депутатов представительных органов власти, из рядов которых затем будут избраны главы муниципалитетов. Избирательным правом обладали 306,7 тысячи граждан. Ряд оппозиционных партий Черногории заявили об инцидентах, вызванных, по их данным, сторонниками правящей партии. ДПС обвинения отрицает, воскресным вечером движение провозгласило победу в Подгорице и еще шести муниципалитетах, не дожидаясь данных избиркома.

На вопрос журналистов об обвинениях в адрес членов ДПС в нападениях на оппозиционеров, скупке голосов и других нарушениях Джуканович ответил в понедельник, что "не бывает процесса выборов без жалоб и инцидентов".

"Были они и вчера. Некрасивая картина. Но пара отдельных инцидентов без трагических последствий не может повлиять на факт того, что у нас были свободные выборы. Не оправдываю инциденты, но мы должны вместе взять на себя ответственность за то, чтобы эти инциденты не происходили. Было вопросом времени, когда люди из ДПС организуются, чтобы другие не врывались к ним", — цитирует CDM Джукановича.

"У нас есть избирательные штабы, так мы следим за ходом голосования. Насильственное вторжение в наши помещения — это вызывание дьявола (игра с огнем — ред.)", — приводит портал заявление президента Черногории.

Мило Джуканович. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Оппозиционная коалиция Демократического фронта (ДФ) и Социалистической народной партии (СНП) Черногории не признала результаты прошедших в воскресенье муниципальных выборов в стране и призвала сторонников к акциям протеста.

Один из лидеров коалиции "Подгорица за 21 век", сформированной оппозиционными партиями "Демократы" и URA, Алекса Бечич ранее сообщил о нападении на его сторонников в Подгорице и "антидемократической атмосфере".

Лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На нападения на своих сторонников и угрозы со стороны активистов правящей ДПС также жаловались представители оппозиционной партии "Настоящая Черногория".

МВД республики ранее сообщило, что в полицию поступило 21 заявление по нарушению на прошедших выборах, по которым проводится проверка. Из них пять — в связи со скупкой удостоверений личности, три — за нарушение порядка и драки на избирательных участках, два заявления — по препятствованию голосованию и еще два — за незаконную съемку волеизъявления.

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