Реклама с российским флагом возмутила пользователей соцсетей в Латвии

РИГА, 28 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках — их возмутил российский флаг, демонстрировавшийся на экране телевизора, сообщает Sputnik Латвия.

Своим наблюдением о поездке в столичном маршрутном такси поделилась член Национального объединения Байба Бицена.

"Реклама в микроавтобусе на фоне российского флага", — написала Байба и приложила фотографии, где рекламируются услуги фирмы, предоставляющей помощь в оформлении гражданства России, пенсии, виз, видов на жительство, алиментов, наследства и прочих документов.

Возмущение Байбы Бицены разделила еще одна ярая национальная патриотка — журналистка Элита Вейдемане.

"Я что-то не поняла: в Риге уже позволено все? Даже российские флаги?" — спрашивает Вейдемане.

Впрочем, не все поддержали праведный гнев патриотов. "Реклама предназначена для садящихся в "микрушки" российских русских и их родственников. Форма соответствует содержанию", — отметил Гунтарс Мелушканс.

Байбу Бицену осадил некто Игорь. "Контора обещает высосать из России пенсию, чтобы подогревать латвийскую экономику, и все равно плохо?" — ответил он на пост Байбы.

Похожая дискуссия развернулась и на странице депутата Рижской думы от фракции "Единство" Олафса Пулкса, который использовал этот пост для "разоблачения" партии "Согласие" (лидер партии – мэр Риги Нил Ушаков – Sputnik.).

"Пока "Согласие" по TV рекламируется как европейские социал-демократы, на экранах управляемых ими "микрушках" — цвета российского флага!" — написал Олафс Пулкс.

"В Латвии есть какие-то ограничения на заказ рекламы в цветах российского флага?" — резонно поинтересовался у депутата Рижской думы некий Интс.

"Это показывает отношение и позицию этой "европейской" партии", — полагает Пулкс.

Как отмечает Sputnik Латвия, что это уже не первый подобный случай — в конце 2016 года некая рижанка возмутилась тем, что в День независимости она увидела в микроавтобусе рекламу, призывающую получить российское гражданство.

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