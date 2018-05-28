МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Евросоюз намерен продолжить работу по разработке мер и механизмов по защите европейских компаний, которые инвестировали в Иран, в связи с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе, заявила на брифинге глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы решили продолжить работу по координации мер и механизмов Евросоюза, которые мы разрабатываем для защиты инвестиций европейского бизнеса, законно инвестировавшего в Иран", — сказала Могерини. Трансляция конференции велась на официальном сайте Еврокомиссии.

При этом Могерини подчеркнула, что для Евросоюза сохранение ядерного соглашения связано не с экономическими интересами, а стремлением обеспечить безопасность.

"Мы верим, что отсутствие ядерного соглашения поставит под угрозу безопасность в регионе и Европе", — заявила Могерини.

Ранее ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.