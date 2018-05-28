Силы Хафтара освободили от боевиков западные ворота ливийской Дерны

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы ливийского маршала Халифы Хафтара освободили от боевиков западные ворота ливийского города Дерна, сообщается в Twitter официального представителя генерального командования вооруженными силами Ливии полковника Ахмада аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что силы Хафтара освободили от боевиков восточные районы города. Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар в телевизионном обращении заявлял, что Дерна в скором времени будет освобождена от террористов.

"Захвачены западные ворота Дерны… Продвижение (ливийской армии — ред.) продолжается до сих пор ", — говорится в сообщении аль-Мисмари.

В первых числах мая Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

По информации СМИ, сухопутные силы, атакующие Дерну, поддерживает авиация. Освобождены пригороды Дерны и ряд районов города.

Дерна расположена в тысяче километрах к востоку от Триполи. Город находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой"*. Ранее город контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Город считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.