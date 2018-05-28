ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Литовские власти не смогли подтвердить обоснованность претензий из-за якобы нарушения российским судном морской границы страны. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на заявление посольства России в республике.
В республике начали досудебное расследование, а литовское внешнеполитическое ведомство направило российскому посольству ноту из-за "нарушения" кораблем границы.
Как сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, 18 и 27 апреля пограничные уполномоченные России и Литвы провели встречи и подписали протокол. В документе говорится, что "нарушение режима государственной границы не подтверждается материалами объективного контроля".
"Другими словами, никакого "пограничного инцидента" не было, а нота МИД Литвы оказалась пшиком", — отметили в российском посольстве.
Также в диппредставительстве порекомендовали литовским партнерам воздержаться от действий, идущих вразрез с международными договорами, предусматривающими совместное выяснение обстоятельств случившегося.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что "литовская дипломатия, по крайней мере на российском направлении, все чаще действует торопливо, а точнее, суетливо, оставляя в стороне доказательность, обоснованность и разумность своих шагов".
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