ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Литовские власти не смогли подтвердить обоснованность претензий из-за якобы нарушения российским судном морской границы страны. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на заявление посольства России в республике.

В апреле Служба охраны госграницы Литвы обвинила российский приграничный корабль в том, что он зашел на несколько метров в литовские воды в районе Куршской косы: судно пробыло в литовских водах около двух минут и вернулось на свою территорию.

В республике начали досудебное расследование, а литовское внешнеполитическое ведомство направило российскому посольству ноту из-за "нарушения" кораблем границы.

Как сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, 18 и 27 апреля пограничные уполномоченные России и Литвы провели встречи и подписали протокол. В документе говорится, что "нарушение режима государственной границы не подтверждается материалами объективного контроля".

"Другими словами, никакого "пограничного инцидента" не было, а нота МИД Литвы оказалась пшиком", — отметили в российском посольстве.

Также в диппредставительстве порекомендовали литовским партнерам воздержаться от действий, идущих вразрез с международными договорами, предусматривающими совместное выяснение обстоятельств случившегося.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что "литовская дипломатия, по крайней мере на российском направлении, все чаще действует торопливо, а точнее, суетливо, оставляя в стороне доказательность, обоснованность и разумность своих шагов".

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