В Эстонии площадь пожара на полигоне увеличилась до 150 гектаров

ТАЛЛИН, 28 мая — РИА Новости. Площадь пожара на центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала волости Куусалу, который начался в пятницу, увеличилась в понедельник до 150 гектаров, сообщил Спасательный департамент республики.

"Площадь пожара на центральном полигоне увеличилась до 150 гектаров. Борьбу с огнем ведут попеременно 2-3 экипажа спасателей и добровольцы. К спасательной операции подключен также самолет Сил обороны", — говорится в сообщении.

Центр тревоги получил сигнал о пожаре в пятницу. Загорелись молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пятницы пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В субботу и воскресенье площадь возгорания составляла 50 гектаров.

До сих пор не выяснено, по какой причине вспыхнул пожар. Главный штаб Сил обороны ранее сообщил, что в пятницу на полигоне стрельбы не проводились. Ликвидацией возгорания занимаются спасательные команды, военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы. С воздуха тушение осуществляет самолет Сил обороны.