Афины и Скопье определили рамки компромисса о переименовании Македонии

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров определили рамки будущего компромисса о переименовании бывшей югославской республики (БЮРМ), сообщил журналистам Димитров.

Котзиас после встречи с Димитровым в Брюсселе сообщил в понедельник, что переговоры на уровне глав МИД завершены, готовится окончательный текст соглашения по конституционному названию бывшей югославской республики Македония.

"У нас была продуктивная встреча, мы имеем рамки того, что надо доработать, и над этим в настоящий момент трудятся команды юристов двух министерств в Афинах. Планируется важный разговор на уровне премьеров (Македонии и Греции – ред.) Зорана Заева и Алексиса Ципраса в середине текущей недели, когда, надеемся, будут решены некоторые важные из опций, которые сейчас в игре", — цитирует национальное македонское агентство МИА главу МИД Димитрова.

"Думаю, надо оставить это премьерам. Мы видели, сколько коммуникаций вокруг процесса влияют на него, у нас уже есть опыт, чтобы дать шанс процессу (переговоров – ред.)", — приводит телеканал слова македонского министра.

Ранее Димитров заявлял, что считает возможным достичь договорённости о новом названии страны до саммита ЕС 28 июня.

Достижение соглашения по конституционному названию позволит бывшей югославской республике Македония вступить в Евросоюз и НАТО.

Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".