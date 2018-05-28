ЕС в ближайшие недели планирует ввести санкции против Венесуэлы

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие недели планирует принять санкции в отношении Венесуэлы, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы также начали работать над обратимыми и точечными мерами, и примем их в ближайшие недели", — заявила Могерини.

Она отметила, что Евросоюз призывает провести новые справедливые президентские выборы с соблюдением конституционных норм в Венесуэле и позволить всем политическим партиям принять участие в политической жизни страны.

Могерини подчеркнула, что ЕС также призывает выпустить всех политических заключенных.

О необходимости проведения новых президентских выборов в Венесуэле и принятия ограничительных мер, которые "не вредят венесуэльскому населению" говорилось распространенном ранее заявлении совета глав МИД стран ЕС.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.