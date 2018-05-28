Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Компания Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток. Об этом сообщает The Japan Times.

Продукт под названием Lemon-Do будет продаваться на японском острове Кюсю. Газированный напиток с лимонным вкусом выпускается в различных вариантах крепости — 3, 5 и 7 процентов алкоголя. Банка объемом 350 миллилитров стоит около 150 иен (84,5 рубля. — Прим. ред.).

По словам разработчиков, идея создания Lemon-Do родилась после посещения японских пабов, где напитки с лимонным вкусом очень популярны.

Компания не планирует продавать Lemon-Do за пределами Японии. Представители Coca-Cola также отказались раскрывать рецептуру продукта.