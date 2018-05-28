Россия разместит на Кубе измерительную станцию ГЛОНАСС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" подписала контракт на размещение на территории Кубы измерительной станции для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, сообщает в понедельник Роскосмос.

"Генеральный директор НПК "СПП" Юрий Рой, генеральный директор Научно-технического центра "ГЕОКУБА" Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании "Техноимпорт" Эриберто Санчес Алейне подписали контракт на установку и эксплуатацию беззапросной измерительной станции (БИС) "СМ-ГЛОНАСС" производства НПК "СПП" на территории Республики Куба", — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что новая БИС будет установлена для создания зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС в рамках опытно-конструкторской работы под шифром "Сигал" по построению глобальной системы прецизионной навигации.

Беззапросная измерительная станция "СМ-ГЛОНАСС" предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass для измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений спутников, регистрации результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.