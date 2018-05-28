Израильский танк обстрелял наблюдательный пункт боевиков в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (196)

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. Израильский танк обстрелял наблюдательный пункт боевиков в северной части сектора Газа в ответ попытку нарушения границы двумя палестинцами и обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят, что попали под огонь, когда задерживали нарушителей, при которых были найдены ножи и горючие материалы.

"В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал близлежащий наблюдательный пункт. Со стороны военнослужащих пострадавших нет", — говорится в пресс-релизе.

О результатах обстрела военные пока не сообщают. Несколько дней назад израильтяне обстреляли наблюдательную вышку в южной части сектора Газа, убив, по данным местных медиков, трех палестинцев.

Тот обстрел был назван ответом на взрывное устройство, заложенное боевиками на совместной границе, а выбор цели объяснен тем, что место установки фугаса находилось в зоне видимости дозорных.