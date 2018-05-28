Бахрейн ратифицировал соглашение с Россией о выдаче преступников

ДОХА, 28 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в понедельник издал закон о ратификации соглашения, подписанного между Россией и Бахрейном, о выдаче лиц, совершивших преступления, сообщило Бахрейнское агентство новостей.

Закон под номером 21 был ратифицирован бахрейнским монархом после его одобрения в двух палатах парламента королевства. Закон вступает в силу после его публикации официальными СМИ королевства.

Соглашение было подписано в Москве 27 мая 2016 года. В соответствии с этим документом страны обязуются выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц, совершивших преступления, которые находятся на территории одной из них для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стране.