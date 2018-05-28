Три серба пострадали от рук албанцев в Косово, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Три серба пострадали в понедельник от рук албанцев в ходе протеста в селе Петрич вблизи города Печ в Косово и Метохии, когда посещали разрушенную церковь Святой Троицы, сообщил косовский новостной портал Kossev.

Группа сербов-беженцев из села Петрич в Косово и Метохии в понедельник традиционно пыталась посетить остатки разрушенной церкви Святой Троицы в своем бывшем селе, чтобы отметить престольный праздник и зажечь свечи. Несколько десятков местных албанцев устроили протест и блокировали автомобилями и тракторами дорогу. На место прибыли наряды косовской полиции и международных сил безопасности, которые не сумели предотвратить инцидент.

"Трое сербов получили травмы, после того как преломили праздничный кулич и зажгли свечи во дворе церкви Святой Троицы. Албанцы, которых перед тем разогнала косовская полиция, окружили сербов во дворе и внутри остатков храма, бросались в них камнями и выкрикивали оскорбления", — передает портал.

Отмечается, что полиция самопровозглашенной республики Косово задержала несколько самых активных участников антисербского протеста. Среди них оказался и представитель сельского органа самоуправления Исмет Ягоба, который заявил, что "сербы нас провоцируют каждый год, но мы им не позволим".

Церковь Святой Троицы в селе Петрич была построена в 1992 году и разрушена албанцами в 1999 году. Сообщается, что в настоящее время в селе сербы не живут. Подобные этому инциденты происходят в Косово регулярно.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.