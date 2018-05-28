Абрамович получил паспорт Израиля, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт. Об этом сообщило местное интернет-издание "Уай-нет".
"Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности", — утверждает издание, выходящее на иврите.
"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — пишет аффилированный с "Уай-нет" русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщивший о приезде Абрамовича.
Слухи о возможной иммиграции Абрамовича в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, пошли после того, как стало известно о трудностях, возникших у него с продлением британской визы. В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.
РИА Новости пока не располагает комментарием российского бизнесмена или его представителей по данной информации.
Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрел этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 мая 2018 г.