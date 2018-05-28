Абрамович получил паспорт Израиля, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт. Об этом сообщило местное интернет-издание "Уай-нет".

В профильном министерстве алии и абсорбции, которое занимается вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, РИА Новости пока не смогли подтвердить или опровергнуть публикацию.

"Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности", — утверждает издание, выходящее на иврите.

"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — пишет аффилированный с "Уай-нет" русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщивший о приезде Абрамовича.

Слухи о возможной иммиграции Абрамовича в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, пошли после того, как стало известно о трудностях, возникших у него с продлением британской визы. В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.

РИА Новости пока не располагает комментарием российского бизнесмена или его представителей по данной информации.