Три американские группы ведут переговоры с КНДР по саммиту

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Три различные группы советников администрации США ведут переговоры с КНДР по саммиту президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трамп в воскресенье сообщил, что группа американских представителей прибыла в Северную Корею для проведения консультаций. По данным агентства, госсекретарь Майк Помпео назначил главой группы по подготовке саммита Сун Кима, посла США на Филиппинах. Дополнительный трек переговоров идет по линии ЦРУ и состоит из экспертов разведки.

Еще одна группа отправлена в Сингапур и занимается логистикой предстоящего саммита на месте, ее возглавляет Джо Хэгин, заместитель руководителя аппарата Белого дома.

Трамп на прошлой неделе отменил саммит с Ким Чен Ыном, запланированный на 12 июня, но потом все же сообщил, что саммит может состояться. Переговоры о проведении саммита были возобновлены на минувших выходных.