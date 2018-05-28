NI: у России есть "плохие новости" для американских истребителей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия и Китай находятся в шаге от создания технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22, пишет журнал The National Interest.

Москва и Пекин уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем, указывает автор статьи. Кроме того, оборонная промышленность обоих государств обладает сетями передачи данных в воздухе.

Уже сейчас у России и Китая есть все средства для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи, сообщает издание.

"Как только русские и китайцы смогут связать с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше истребителей, оснащенных инфракрасными поисково-следящими системами с длинноволновым диапазоном, у них появится основная часть компонентов для создания систем, способных противостоять стелс-технологиии", — говорится в материале.

Подобные разработки вкупе с передовыми алгоритмами слияния датчиков "значительно снизят" функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения, считает автор публикации. Он также отмечает, что модернизация технологий ведения боя — лишь вопрос времени. И уберечь американские F-35 и F-22 от развития новых систем вряд ли удастся.