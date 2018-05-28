МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Юлия Скрипаль является игрушкой в руках людей, осуществивших операцию, в результате которой она и ее отец, бывший разведчик Сергей Скрипаль, были отравлены и едва не погибли, заявил РИА Новости российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.
Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам. По словам Безрукова, это заявление — перевод с английского, так как структура языка нерусская и присутствуют переводные обороты. "Ясно, что для нее это подготовили. Скорее всего, ей объяснили, что это в ее же интересах, чтобы она сделала такое заявление, и она его делает", — сказал разведчик.
Дело Скрипалей, по мнению Безрукова, "абсолютно выгодно" правительству Великобритании, которое, "во-первых, пытается сохранить свое влияние, во-вторых, замазать внутриполитические дыры – падение рейтингов, повернуть Европейский союз против России".
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.