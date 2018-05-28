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В мире

Юлию Скрипаль контролируют отравившие ее люди, уверен разведчик-нелегал

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1514)
16:4828.05.2018
(обновлено: 16:51 28.05.2018)
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© REUTERS / Dylan MartinezЮлия Скрипаль. 23 мая 2018Юлия Скрипаль. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Юлия Скрипаль является игрушкой в руках людей, осуществивших операцию, в результате которой она и ее отец, бывший разведчик Сергей Скрипаль, были отравлены и едва не погибли, заявил РИА Новости российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Скрипали выжили благодаря действиям британских властей, считает глава ОЗХО
"Мы видим человека, который растерян, который, слава богу, более или менее здоров, с ней, судя по всему, все будет хорошо. Она говорит то, что должна сказать в той ситуации, когда вокруг нее стоят люди и просят отреагировать на все происходящее при помощи заранее подготовленного сообщения, обосновывая это тем, что ей так будет проще. Она игрушка в руках тех людей, которые провели всю эту операцию", — сказал собеседник агентства.

Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам. По словам Безрукова, это заявление — перевод с английского, так как структура языка нерусская и присутствуют переводные обороты. "Ясно, что для нее это подготовили. Скорее всего, ей объяснили, что это в ее же интересах, чтобы она сделала такое заявление, и она его делает", — сказал разведчик.

Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт по химоружию рассказал, каким образом могли вылечить Скрипалей
Мнение Юлии Скрипаль о том, что произошло, скорее всего, сформировано другими людьми, полагает Безруков. "У нее нет никакого альтернативного источника информации. Вплоть до того, что можно просто напечатать газеты только для нее. Это на компьютере делается только так. То есть, даже без того, чтобы ее заставлять, ее мнение можно сформировать. Это нетрудно сделать, и она, естественно, будет всегда реагировать на все так, как это мнение сформировано", — сказал эксперт.

Дело Скрипалей, по мнению Безрукова, "абсолютно выгодно" правительству Великобритании, которое, "во-первых, пытается сохранить свое влияние, во-вторых, замазать внутриполитические дыры – падение рейтингов, повернуть Европейский союз против России".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тузик Дворовый
А было ли само отравление в принципе, тем более «Новичком», вот в чем главный вопрос
16:54
28.05.2018
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kruglov.semeon
Надо полагать скоро будет ещё одна жертва у русских.
16:51
28.05.2018
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