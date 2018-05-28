Украина рассчитывает вернуть обвиняемого в шпионаже Сущенко из России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев рассчитывает вернуть на Украину Романа Сущенко, обвиняемому в шпионаже в России, сообщила первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил признать виновным и назначить наказание в виде 14 лет заключения для украинца Романа Сущенко, о чем сообщил его представитель Марк Фейгин, отметив, что Мосгорсуд 4 июня огласит приговор.

"Приближает ли приговор вероятность освобождения Романа? Теоретически да!" — сообщила Геращенко, чьи слова приводит агентство "Укринформ". Она пояснила, что многие украинцы, которых удалось вернуть из заключения в РФ, были до этого осуждены по делам, которые, по мнению Киева, являются политическими.

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.