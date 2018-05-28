В Варшаве суд отменил переименование 12 улиц в рамках "декоммунизации"

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение воеводы Мазовецкого о переименовании в рамках закона "о декоммунизации" 12 улиц польской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В том числе отменено решение о переименовании аллеи Народной армии в аллею Леха Качиньского — погибшего в 2010 году президента Польши.

В Польше вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Он обязывает местные власти переименовать улицы и площади, носящие "тоталитарные" названия. По последним данным Института национальной памяти Польши, в соответствии с законом необходимо изменить названия около 1,5 тысячи улиц.

В понедельник суд решил, что решение воеводы недостаточно обосновано. "Воевода должен был в обосновании своего решения четко указать, почему названия улиц подпадают под закон о декоммунизации и в связи с этим требуют изменения", — заявил судья, поясняя свое решение. "В пояснительной записке должно быть четкое объяснение, почему название символизирует или пропагандирует коммунизм", — отметил он.

Во вторник суд займется рассмотрением очередной жалобы и оценит изменения в рамках "декоммунизации" названий еще 13 улиц Варшавы.

Это не первый случай судебной отмены решений о "декоммунизации" в Польше. В середине мая административный суд Катовиц в Силезском воеводстве Польши отменил решение о переименовании площади писателя Вильгельма Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньских, принятое воеводой.