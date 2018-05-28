В ДНР задержали украинского силовика, зашедшего на территорию республики

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Донецкой народной республики задержала украинского силовика, который зашел в подконтрольный ДНР Докучаевск с автоматом и гранатой, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД.

"В Докучаевске (под контролем ДНР — ред.) на линии разграничения сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, у которого при себе оказался автомат с боеприпасами и ручная граната. Как было установлено, в гости к республиканским полицейским пришел уроженец Черниговской области, несущий службу в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ (вооруженных сил Украины)", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Правоохранители выясняют, как украинский силовик оказался на подконтрольной ДНР территории.