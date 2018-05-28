Украинский генерал рассказал о национальной трагедии страны

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Утечка трудоспособного населения из Украины принимает для страны масштабы национальной трагедии. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что страну покидает именно "активная и интеллектуальная" часть населения. По его словам, на сегодняшний день около девяти миллионов украинцев уехали в такие страны, как Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада и США.

"Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет", — заявил Маломуж.

Он пояснил, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса на Украине, который мог бы создать рабочие места и обеспечить "высокие стандарты".

В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом.