Подготовленные НАТО разведчики готовят теракты в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Подготовленные инструкторами НАТО украинские силовики готовят теракты и провокации в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что 53-я механизированная бригада совместно с подразделениями 26 артиллерийской бригады ВСУ также принимает участие в тактико-специальных учениях в населенном пункте Спеваковка, где отрабатывают вопросы управления огнем артиллерийских групп.
Он подчеркнул, что все эти факты подтверждают подготовку Киева к провокациям и наступлению в Донбассе.