Подготовленные НАТО разведчики готовят теракты в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Подготовленные инструкторами НАТО украинские силовики готовят теракты и провокации в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Несмотря на некоторое затишье, украинское командование продолжает подготовку к активным действиям у линии соприкосновения. Так, по нашим данным, возможны провокации и теракты, которые будут организованы подрывниками и разведчиками 53 бригады ВСУ, подготовленными иностранными инструкторами из стран НАТО – Польши и Литвы", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что 53-я механизированная бригада совместно с подразделениями 26 артиллерийской бригады ВСУ также принимает участие в тактико-специальных учениях в населенном пункте Спеваковка, где отрабатывают вопросы управления огнем артиллерийских групп.

Он подчеркнул, что все эти факты подтверждают подготовку Киева к провокациям и наступлению в Донбассе.