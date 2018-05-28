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Коттарелли сообщил, когда в Италии могут пройти парламентские выборы

15:3728.05.2018
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© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии. Архивное фотоПарламент Италии. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichin

РИМ, 28 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Экономист Карло Коттарелли, получивший мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".

Дворец Монтечиторио. Архивное фото
© Flickr / ramella
В Италии вокруг нового правительства вспыхнул политический кризис

"Президент поручил мне представить в парламенте программу, которая должна привести страну к новым выборам. Я рассчитываю представить в очень сжатые сроки список министров президенту республики. Тогда я представлю программу в парламенте, которая, в случае получения доверия, включает одобрение нового государственного бюджета на 2019 год, после чего парламент будет распущен, а выборы будут проведены в начале 2019 года", — заявил Коттарелли, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Rainews24.

Коттарелли был вызван в Квиринальский дворец после того, как правительство страны не удалось сформировать адвокату Джузеппе Конте.

"В отсутствие доверия правительство уйдет в отставку немедленно. Его главной задачей станет сопровождение страны к выборам после августа. В этом случае правительство сохранит полный нейтралитет по отношению к предвыборной кампании. Я со своей стороны обещаю не выдвигать свою кандидатуру и запрошу тех же обязательств у остальных членов правительства", — заявил экономист.

По его словам, правительство под его руководством будет внимательно следить за состоянием государственных финансов, после того "как на финансовых рынках в последние дни увеличилась напряженность".

"И все-таки итальянская экономика растет, а госфинансы находятся под контролем", — сказал он.

Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"Движение 5 звезд" предлагает обсудить импичмент президенту Италии
Отдельно Коттарелли коснулся отношений Италии с единой Европой: "Жизненно необходим диалог с Евросоюзом по защите наших интересов. Это должен быть конструктивный диалог с учетом полного признания важнейшей роли Италии" — сказал экономист.

С учетом последних заявлений руководителей итальянских парламентских сил, получение доверия кабмином Коттарелли окажется чрезвычайно сложным. Против проекта "технического" правительства, которое стало плодом инициативы президента Серджо Маттареллы, уже высказались партии "Лига", "Вперед Италия" и "Движение 5 звезд", которым принадлежат большинство мест в парламенте.

В воскресенье Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Фатальным препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

Ранее Маттарелла заявлял, что в случае провала создания "политического" правительства, он сформирует "нейтральный" кабинет, который будет находиться у власти до проведения досрочных парламентских выборов предположительно в 2019 году.

Коттарелли родился в 1954 году. На протяжении 25 лет он занимал различные должности в иерархии Международного валютного фонда, в том числе пост главы департамента МВФ по фискальным вопросам и директора в составе исполнительного совета фонда. Итальянской публике он стал известен в 2013 году, когда председатель правительства Энрико Летта назначил его чрезвычайным комиссаром по ревизии бюджетных расходов.

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