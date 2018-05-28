Швейцарец хочет приехать на чемпионат мира по футболу на тракторе

ЖЕНЕВА, 28 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гражданин Швейцарии Вернер Циммерманн намерен приехать на чемпионат мира в Россию на тракторе, об этом он заявил в интервью изданию "Luzerner Zeitung".
Мужчина и двое его друзей намерены проехать на тракторе из Вицнау (кантон Люцерн) до Калининграда. Путешествие, по их подсчетам, займет две недели, и 22 июня друзья уже смогут поболеть за швейцарскую команду, которая будет играть против Сербии.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.