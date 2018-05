ТАЛЛИН, 28 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился грандиозный экономический форум, на котором не было ни одного официального представителя эстонской власти. Но, как отмечает Sputnik Эстония, это не значит, что местная правительственная элита предпочла решать проблемы на родной земле.

Напротив, география визитов эстонского правительства на сегодняшний день более чем широка.

Президент

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предпочла российской Северной столице Киев, куда и отправилась с визитом.

Там она встретилась с президентом Порошенко, провела ряд других встреч и посетила финал Лиги чемпионов UEFA. Во время своего пребывания в украинской столице Кальюлайд сделала целый ряд заявлений, не отличающихся дружелюбностью по отношению к России.

Госпожа Кальюлайд стала первым иностранным лидером, посетившим официальную зону вооруженного конфликта в Донбассе. После визита к военным Кальюлайд вместе с украинским министром жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко побывала в общежитии для вынужденных переселенцев в Краматорске и в Центре предоставления гуманитарной помощи.

Президента Эстонии в поездке на Украину сопровождали представительская делегация Эстонской торгово-промышленной палаты, члены реформистской фракции Рийгикогу (парламента — Sputnik.) бывший глава Бюро координации безопасности Ээрик-Нийлес Кроссь и экс-командующий Силами обороны Йоханнес Керт, а также канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов.

Премьер-министр

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас тоже выбрал направление, противоположное Петербургу, и улетел в Канаду, где, по разным оценкам, проживает от 20 000 до 25 000 эстонцев, из них, согласно переписи народонаселения 2016 года, 7800 человек живут в Торонто. Там Юри Ратас ознакомился с работами эстонских архитекторов и посетил Эстонский дом, где находятся почётное консульство республики, банк, эстонская школа и детский сад.

Кроме того, Юри Ратас встретился с предпринимателями и представителями объединяющих канадских эстонцев организаций. Также премьер-министр присутствовал на концерте Маарьи Нуут и вокального ансамбля Vox Clamantis.

Спикер Рийгикогу

Спикер парламента Эйки Нестор направился с визитом в Грузию, чтобы принять участие в праздновании столетия республики в Тбилиси. Там он призвал грузин скорее интегрироваться в Евросоюз и НАТО. По словам Нестора, Грузия и Эстония поддерживают очень тесные и дружеские отношения.

"Мы высоко ценим достижения Грузии и желаем столетнему государству успеха и трудолюбия на пути в Европейский союз, – сказал Нестор. – Мы поддерживаем нашего партнера Грузию в проведении реформ и рады поделиться своим опытом открытого управления и создания э-государства".

Глава МИД Эстонии

Глава внешнеполитического ведомства Свен Миксер в соседнюю Швецию, но пошел по стопам премьер-министра.

Эстонская община этой скандинавской страны порадовала главу МИД верностью языку, культуре и традициям предков даже на новой родине.

Свен Миксер принял участие в традиционных Днях стран Балтии, которые проходили 25-26 мая в Стокгольме и были посвящены столетию провозглашения независимости Эстонии, Латвии и Литвы.

Обращаясь к шведам, Миксер заявил о том, что Эстония высоко ценит совместные усилия в области культуры, образования и окружающей среды, а пожертвования шведского правительства фонду Centennial Fond еще больше укрепят сотрудничество.

Укрепление сотрудничества Эстонии и Швеции недавно было "подтверждено" прибытием звена истребителей "Тре Кронур" на аэродром в Эмари.

Министр образования

Министр образования и науки Майлис Репс с 27 по 29 мая участвует в конференции Thinking out of the Box в Израиле, а точнее, в Иерусалиме. Конференция посвящена поискам инновационных решений в образовании, обсуждается роль и влияние творческого мышления на формирование и будущее высшего образования.

Это первый в истории визит министра образования и науки Эстонии в Израиль.

Министр экономики

Министр экономики Эстонии Кадри Симсон отказалась от участия в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что получила официальное приглашение Кремля. Симсон сослалась на занятость, а ее канцелярия объяснила отказ исполнением министром ее должностных обязанностей. Согласно рабочему графику Кадри Симсон, она должна была встретиться с польским министром по морским делам Мареком Грубарчиком.

Таким образом, заключает Sputnik Эстония, правительство балтийской республики показало свою активность и готовность ехать, лететь, плыть за тридевять земель — встречаться, обсуждать, работать. Только не туда, куда совсем недавно съехалось полмира, не туда, где международный экономический форум, ПМЭФ, завершился рекордным успехом, а его противники в итоге проигнорировали сами себя, упустив прекрасные возможности для развития обоюдовыгодного бизнеса с Россией.

На форум прибыли около 17 тысяч участников, что на три тысячи больше, чем в 2017 году. В работе мероприятия участвовали представители полутора тысяч российских и иностранных компаний из 143 государств.

И только финал Лиги чемпионов, архитектура Торонто, Thinking out of the Box и юбилей Грузии для Эстонии оказались важнее бизнеса с Россией.

