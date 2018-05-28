Парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня

МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Обсуждение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя состоится в испанском конгрессе депутатов в четверг и пятницу, 31 мая и 1 июня. Такое решение приняла председатель конгресса Ана Пастор, сообщили в парламенте.

В понедельник состоялось заседание президиума парламента, на котором обсуждался этот вопрос.

25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. Социалистов поддержала партия Podemos. Центристская партия "Граждане" призвала провести в стране досрочные выборы. Альтернативные предложения по вотуму недоверия с другими кандидатами на пост премьера партии могут вносить на рассмотрение парламента до вечера среды.

Действия испанских социалистов стали следствием решения, вынесенного на прошлой неделе Национальным судом Испании по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из правящей в стране Народной партии и предприниматели. Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы. Народная партия, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных компаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

Мариано Рахой раскритиковал планы социалистов, заявив, что возможное вынесение вотума недоверия правительству негативно скажется на стабильности в Испании.

Для вынесения вотума недоверия социалистам, у которых в конгрессе всего 84 депутата, необходимо заручиться поддержкой других оппозиционных партий. Вотум недоверия выносится абсолютным большинством – 176 голосами.

На настоящий момент у социалистов есть гарантированная поддержка 155 депутатов – вотум также готовы поддержать 67 депутатов от коалиции Unidos Podemos и четыре депутата от валенсийской партии Compromís.