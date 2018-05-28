Профсоюз журналистов Франции осудил украинский закон о российских СМИ

ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости. Национальный профсоюз журналистов Франции (Le Syndicat national des journalistes CGT, SNJ-CGT) решительно осуждает решение Киева о блокировке российских СМИ на территории Украины.

"Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, Rossiyasegodnya.rf, Sputniknews.com, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv ", — сообщил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза Эммануэль Вире.

По его словам "это неприемлемо, и SNJ-CGT решительно это осуждает".

"Мы полностью поддерживаем коммюнике Международной федерации журналистов (FIJ), членами которой мы являемся, как и реакцию российского Союза журналистов (RUJ)", — добавил он.

Ранее президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут заявил РИА Новости, что осуждает и считает "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в обновленный санкционный список Украины, который Совет национальной безопасности и обороны утвердил 2 мая текущего года. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.