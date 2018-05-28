В МИД Франции рассказали о деталях договора Армении с Евросоюзом

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Соглашение между Арменией и ЕС не противоречит другим международным обязательствам армянской стороны, заявил в понедельник в Ереване министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном пресс-конференции.

"Мы обсудили (с Мнацаканяном – ред.) вопросы взаимодействия между Арменией и Евросоюзом. Франция активно вовлечена в эти процессы. Должен сказать, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС полностью сопоставимо с другими обязательствами Армении. Вы единственные, кто выстраивает такое партнерство с ЕС", — сказал Ле Дриан.

Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

Тем не менее Совет ЕС в октябре 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках саммита "Восточного партнерства" 24 ноября 2017 года.