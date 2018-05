МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly получило главный приз премии Drum Online Media Awards в категории "Коммерческая команда года", сообщила пресс-служба телеканала RT.

"Видеоагентство Ruptly завоевало главный приз в категории "Коммерческая команда года" (Commercial Team of the Year), а сервис Ruptly LIVE, который позволяет пользователям с легкостью выводить до 9 прямых включений одновременно и транслировать их на разнообразные площадки — от собственного видеоплеера на сайте до социальных сетей, был отмечен высшей оценкой в номинации "Техническая инновация года" (Technical Innovation of the Year)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в этой категории Ruptly обошел Facebook и телеканал CNN.

Отмечается, что проект RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех лет "в режиме реального времени", получил высшую оценку в категории "Соцмедиа-команда года" (SocialMedia Team of the Year). Он обошел BBC, DW, Independent, Sky News и другие СМИ.

The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в различных отраслях онлайн-журналистики. В 2018 году церемония вручения премии состоялась в восьмой раз.