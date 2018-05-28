В ДНР перешли на российские стандарты сертификации товаров

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика переходит на российские стандарты сертификации и метрологии, сообщил в понедельник на брифинге и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

"Для минимизации рисков при построении собственной системы технического регулирования, стандартизации и метрологии было принято решение взять за основу действующую систему технического регулирования Российской Федерации… (это — ред.) вызвано необходимостью создания благоприятных условий для наших производителей при продвижении продукции на рынок РФ и Евразийского союза", — сказал Грановский.

По его словам, в республике создан орган по сертификации, аккредитованный в Россаккредитации. Это позволяет республиканским производителям получать на продукцию сертификат соответствия, действующий на территории евразийского союза.

"Введение согласованной политики в сфере технического регулирования непременно приведет к экономическому скачку и даже прорыву. Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм экономического сотрудничества показывает, что увеличение и дополнительный прирост валового внутреннего продукта составляет 15-17% в первые четыре-семь лет", — отметил Грановский.

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