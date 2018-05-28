В Госдуме прокомментировали появление в Вильнюсе сквера имени Немцова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Вильнюса назвали сквер возле посольства России именем Бориса Немцова с оглядкой на США, но "уколоть" таким образом Москву не получится, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"Конечно, (сквер назван) с оглядкой на США, они таким образом пытаются копировать их действия, но это выходит плохо: лучше бы развивали двусторонние отношения с Россией, было бы больше пользы", — заявил Морозов РИА Новости.
Депутат отметил, что Литва — суверенная страна, которая может давать любые названия улицам и площадям в своих городах, при этом появление сквера имени Бориса Немцова не будет для Москвы неприятным шагом со стороны Вильнюса.
Ранее в феврале площадь Бориса Немцова была открыта в Вашингтоне. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.