В Госдуме прокомментировали появление в Вильнюсе сквера имени Немцова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Вильнюса назвали сквер возле посольства России именем Бориса Немцова с оглядкой на США, но "уколоть" таким образом Москву не получится, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Городской совет Вильнюса ранее одобрил инициативу о появлении у посольства России в Литве сквера имени Бориса Немцова. По словам мэра столицы Литвы Ремигиюса Шимашюса, "такие люди достойны уважения и увековечения в Вильнюсе".

"Конечно, (сквер назван) с оглядкой на США, они таким образом пытаются копировать их действия, но это выходит плохо: лучше бы развивали двусторонние отношения с Россией, было бы больше пользы", — заявил Морозов РИА Новости.

Депутат отметил, что Литва — суверенная страна, которая может давать любые названия улицам и площадям в своих городах, при этом появление сквера имени Бориса Немцова не будет для Москвы неприятным шагом со стороны Вильнюса.

"Если Вильнюс думает таким образом уколоть Москву или сделать какой-то неприятный шаг в нашу сторону, то они ошибаются, напрасно думают, что это каким-то образом может доставить нам неудовольствие, потому что Бориса Немцова мы помним и его яркую позицию, пусть и порой русофобскую. Мы отмечаем его как яркого оппозиционера и, конечно, то, что произошло, для нас трагедия", — отметил Морозов.

Ранее в феврале площадь Бориса Немцова была открыта в Вашингтоне. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.