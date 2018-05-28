ВСУ устанавливают минные заграждения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи подконтрольного им Дзержинска на горловском направлении, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

На прошлой неделе командование ДНР заявило об обострении ситуации на линии соприкосновения в районе подконтрольной республике Горловки. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

"По всей линии соприкосновения вблизи Джержинска (под контролем Киева — ред.) украинские силовики спешно устанавливают минно-взрывные заграждения. Больше всего противник боится потерять свои позиции в зоне ответственности 24 отдельной механизированной бригады. Кроме того, для исключения внезапных действий с нашей стороны (силовики) установили в районе Дзержинска станцию радиоэлектронной разведки для прослушивания телефонных и радиопереговоров по открытым каналам связи", — сказал Басурин.

По его словам, эти меры предпринимаются в связи с неудачной попыткой украинских силовиков захватить подконтрольную ДНР территорию на горловском направлении.