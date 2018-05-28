Президент Франции осенью посетит Армению

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит осенью Армению с государственным визитом, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее представители Франции заявляли, что Макрон собирается посетить Армению в октябре для участия в саммите франкофонии.

Как заявил на совместной пресс-конференции с Ле Дрианом в Ереване глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в повестке их встречи "был вопрос государственного визита в Армению осенью президента Франции Эммануэля Макрона".

Ле Дриан заявил, что визит состоится перед саммитом. "Президент Макрон прибудет в Армению до саммита франкофонии. Мы с большим воодушевлением ждем этого события, так как это важное событие для наших стран. И мы вместе должны подготовиться для успешной организации визита", — сказал глава МИД Франции.

Международной саммит франкофонии планируется провести в Ереване 11-12 октября 2018 года. По заверению властей, он станет крупнейшим международным мероприятием после обретения Арменией независимости. Организаторы ожидают, что в нем примут участие свыше около 5 тысяч человек, 100 высокопоставленных делегаций и 50 глав государств и правительств, в том премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Армения с 2009 года активно участвует в мероприятиях, проводимых Международной организацией франкофонии. Во время саммита в Киншасе (ДР Конго) в октябре 2012 года Армения стала полноправным членом МОФ.

Международная организация франкофонии была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главное призвание МОФ — содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых — Украина и страны Балтии.