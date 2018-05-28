В НАТО прокомментировали "языковую проблему" Украины и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу, из-за которых заблокировано проведение Совета Украина-НАТО на министерском уровне, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, потому что Венгрия ее блокирует из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

Вопрос Столтенбергу на сессии ПА НАТО в Варшаве задал представитель Украины, спросивший, что альянс намерен предпринять для разрешения ситуации, в том числе с учетом сообщений о направленном Венгрией альянсу меморандуму с призывом пересмотреть программу поддержки Украины. Трансляция заседания велась на сайте альянса.

"Мы знаем о разногласиях по языковому вопросу. Я обсуждал это ранее с премьером Венгрии и президентом Украины, у нас установлен тесный контакт", — заявил в понедельник Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве.

Он выразил надежду, что эти разногласия "удастся разрешить как можно скорее".

"Задача состоит в том, чтобы сбалансировать позиции, найти решение между важностью законодательного обеспечения прав языковых меньшинств и статуса государственного языка", — добавил он, сообщив, что в понедельник в Брюсселе запланировано проведение совместной комиссии НАТО-Украина на уровне послов, где этот вопрос будет подниматься.