В НАТО прокомментировали "языковую проблему" Украины и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу, из-за которых заблокировано проведение Совета Украина-НАТО на министерском уровне, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Вопрос Столтенбергу на сессии ПА НАТО в Варшаве задал представитель Украины, спросивший, что альянс намерен предпринять для разрешения ситуации, в том числе с учетом сообщений о направленном Венгрией альянсу меморандуму с призывом пересмотреть программу поддержки Украины. Трансляция заседания велась на сайте альянса.
Он выразил надежду, что эти разногласия "удастся разрешить как можно скорее".
"Задача состоит в том, чтобы сбалансировать позиции, найти решение между важностью законодательного обеспечения прав языковых меньшинств и статуса государственного языка", — добавил он, сообщив, что в понедельник в Брюсселе запланировано проведение совместной комиссии НАТО-Украина на уровне послов, где этот вопрос будет подниматься.