В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ приблизиться к позициям ополчения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (355)

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики предприняли неудачную попытку сблизиться с позициями ополчения, потеряв при этом двух человек убитыми, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, украинские силовики не оставляют попыток "прощупать оборону, отправляя на позиции ДНР диверсионно-террористические группы".

"Вчера противник одной группой предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, но напоролся на минное поле и себя раскрыл, затем открыл хаотичную стрельбу. Вследствие ответного огня наших подразделений, украинские силовики понесли очередные потери: двое ликвидированы и двое ранены", — сказал Басурин.

Он отметил, что на прошлой неделе ополченцы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков, "третья понесла существенные потери".