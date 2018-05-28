Могерини ожидает, что главы МИД ЕС сообщат о вкладе в меры по спасению СВПД

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на переговорах в понедельник внесут свои предложения в разрабатываемые на европейском уровне меры по спасению ядерной сделки с Ираном, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В середине мая Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.
Ранее ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов.
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.