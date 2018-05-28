ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, пять человек пострадали, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 355 мин и снарядов, также огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и различной бронетехники. Всего зафиксировано использование более 2 тысяч различных боеприпасов.
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