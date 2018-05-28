МИД предупредил о вспышке лихорадки денге в Сингапуре и Вьетнаме

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупреждает о вспышке лихорадки денге в Сингапуре и Вьетнаме.

"Вьетнам — отмечены 95 подтвержденных случаев распространения лихорадки денге на территории страны; заболевание переносят москиты", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

"Сингапур – вспышка лихорадки денге в районе Бедок; подтверждены 56 случаев заболевания", — сообщил департамент.

Лихорадка Денге — тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Ход болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма — от легкой формы, иногда напоминающей простуду или грипп, до тяжелой. Статистически лихорадка наиболее опасна для очень молодого или стареющего организма. Тяжелая форма болезни протекает с кожными и внутренними кровотечениями и поражениями внутренних органов.

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