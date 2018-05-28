В Италии вокруг нового правительства вспыхнул политический кризис

РИМ, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Острый политический кризис разразился в Италии в минувшие выходные в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства.
Кризис этот, безусловно, войдет в историю Итальянской республики как пример беспрецедентного институционального противостояния как минимум за последние 50 лет, все последствия которого пока даже трудно предсказать.
Беспрецедентный кризис
Дело в том, что 81-летний экс-министр Савона имеет славу принципиального противника евро и весьма жесткого критика нынешней экономической политики ЕС и особенно Германии, которая, по его мнению, навязала своим европейским партнерам выгодную для себя и разрушительную для них экономическую стратегию. Кандидатуру Савоны предложила "Лига", и лидер партии Маттео Салвини фактически выдвинул ультиматум: либо Савона станет министром, либо все достигнутые договоренности теряют силу и тогда нужно как можно скорее проводить досрочные парламентские выборы.
Нашла коса на камень
В воскресенье, когда ничего не ведавшие итальянцы спокойно отправились отдыхать на море и в горы, Квиринальский дворец стал центром бурной политической активности. На приеме у президента побывали и Салвини, и лидер Д5З Луиджи Ди Майо, которым Маттарелла подробно изложил все свои аргументы. Как следует из информации, просочившейся из-за древних стен резиденции главы итальянского государства, президент даже предложил назначить на пост министра экономики и финансов заместителя Салвини по партии Джанкарло Джорджетти. Но лидер "Лиги" был непреклонен: либо Савона, либо выборы. И Ди Майо, игравший на переговорах о формировании правительства роль своеобразного "голубя", поддержал в этом своего партнера по коалиции.
Более того, во второй половине дня Савона, прежде хранивший полное молчание, неожиданно опубликовал довольно пространное заявление, в котором, не скрывая своего критического настроя в отношении действующих в ЕС правил, ясно дал понять, что не ставит задачу выхода Италии ни из союза, ни из еврозоны. Однако, Маттареллу все это, судя по всему, уже не могло убедить. Недаром в канцеляриях главных европейских столиц и штаб-квартире ЕС не раз в последнее время заявляли, что этот 76-летний политик с принципами является главным гарантом приверженности Италии европейским ценностям.
В итоге в воскресенье вечером президент пригласил к себе на прием Конте, которому не оставалось ничего иного, как отказаться от дальнейших попыток сформировать правительство. Сам Маттарелла четко объяснил свою позицию в кратком выступлении, которое транслировало в прямом эфире гостелевидение Rai. Адресовано оно было не столько политическим силам, сколько непосредственно народу Италии. Президент, в частности, подчеркнул, что не может рисковать "сбережениями соотечественников и итальянских семей" в угоду амбициям некоторых партийных лидеров. При этом он указал, что уже получил "требования со стороны политических сил" относительно назначения новых выборов и пообещал вернуться к данному вопросу по итогам того, что в ближайшее время произойдет в парламенте.
Скандал в благородном семействе
Надо ли говорить, какую реакцию заявление Маттареллы вызвало теперь со стороны вчерашних претендентов на власть? Ди Майо объявил, что вопрос о назначении итальянских министров решают за рубежом, упомянув при этом международные рейтинговые агентства, и без обиняков призвал рассмотреть вопрос об импичменте президенту. В этом вопросе он немедленно получил поддержку со стороны лидера правой партии "Братья Италии" Джорджии Мелони. Салвини же сделал упор на необходимости скорейшего проведения новых выборов, предупредив, что в сложившейся ситуации они станут не просто очередным голосованием, но "референдумом по защите демократии". "Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими еврократами", — заявил лидер "Лиги" и пригрозил если что "пойти на Рим".
Пиррова победа?
Вероятно, весьма трудно будет доказать, что Маттарелла посягнул на конституцию. Зато вынести вотум недоверия президентскому кабинету во главе с Коттарелли не составит особого труда, учитывая тот факт, что Д5З и "Лига" располагают в обеих палатах необходимым для этого большинством. Даже заявление экс-премьера Сильвио Берлускони о том, что его сторонники поддержат президентское правительство, не меняет ситуацию, зато может вбить клин в возможность возобновления союза правоцентристских сил на будущих выборах. "Если Берлускони проголосует за кабинет Коттарелли, прощай альянс!" — заявил в понедельник Салвини.
По мнению большинства местных аналитиков, ни "Лиге", ни "пятизвездочникам" нечего бояться выборов. Согласно всем опросам, они могут лишь упрочить собственные позиции, причем "Лига" способна повысить свой результат на 4-5%, что выведет ее на второе место после Д5З на политической сцене Италии. Здесь-то и возникает вопрос о том, не станет ли нынешнее решение Маттареллы пирровой победой. Салвини в понедельник подтвердил, что нынешний опыт сотрудничества между "Лигой" и Д5З может стать основой для будущего альянса. Но в таком случае новые выборы в Италии пройдут в принципиально ином формате по сравнению с голосованием 4 марта. И тогда, вероятно, многим наблюдателям станет ясно, что они поспешили отказаться от определения "антисистемные" в отношении этих политических сил.
К слову: злые языки в Риме говорят, что именно к такому развитию событий и стремился Салвини, когда провоцировал президента на его воскресный демарш.