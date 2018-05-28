В Италии вокруг нового правительства вспыхнул политический кризис

РИМ, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Острый политический кризис разразился в Италии в минувшие выходные в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства.

Кризис этот, безусловно, войдет в историю Итальянской республики как пример беспрецедентного институционального противостояния как минимум за последние 50 лет, все последствия которого пока даже трудно предсказать.

Беспрецедентный кризис



То, что в высших сферах власти происходит нечто неладное, стало понятно в субботу вечером, когда юрист Джузеппе Конте, предложенный на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и партией "Лига", прибыл на прием к президенту Серджо Маттарелле со списком членов своего "правительства перемен". Согласно статье 92 конституции Италии именно глава государства "назначает председателя Совета министров и по его предложению министров". Добро на кандидатуру Конте президент дал еще 23 мая, когда поручил ему сформировать новый коалиционный кабмин. Однако список членов правительства вызвал у Маттареллы вопросы, точнее один, но весьма серьезный, связанный с кандидатурой экономиста Паоло Савоны, который предлагался на ключевой пост главы министерства экономики и финансов.

Дело в том, что 81-летний экс-министр Савона имеет славу принципиального противника евро и весьма жесткого критика нынешней экономической политики ЕС и особенно Германии, которая, по его мнению, навязала своим европейским партнерам выгодную для себя и разрушительную для них экономическую стратегию. Кандидатуру Савоны предложила "Лига", и лидер партии Маттео Салвини фактически выдвинул ультиматум: либо Савона станет министром, либо все достигнутые договоренности теряют силу и тогда нужно как можно скорее проводить досрочные парламентские выборы.

Нашла коса на камень



Несмотря на это, Маттарелла проявил завидную твердость и отказался утвердить кандидатуру Савоны, которая, на его взгляд, вызвала бы отторжение в Брюсселе и могла бы привести к серьезным экономическим проблемам для Италии из-за возможных масштабных спекуляций на европейских финансовых рынках.

В воскресенье, когда ничего не ведавшие итальянцы спокойно отправились отдыхать на море и в горы, Квиринальский дворец стал центром бурной политической активности. На приеме у президента побывали и Салвини, и лидер Д5З Луиджи Ди Майо, которым Маттарелла подробно изложил все свои аргументы. Как следует из информации, просочившейся из-за древних стен резиденции главы итальянского государства, президент даже предложил назначить на пост министра экономики и финансов заместителя Салвини по партии Джанкарло Джорджетти. Но лидер "Лиги" был непреклонен: либо Савона, либо выборы. И Ди Майо, игравший на переговорах о формировании правительства роль своеобразного "голубя", поддержал в этом своего партнера по коалиции.

Более того, во второй половине дня Савона, прежде хранивший полное молчание, неожиданно опубликовал довольно пространное заявление, в котором, не скрывая своего критического настроя в отношении действующих в ЕС правил, ясно дал понять, что не ставит задачу выхода Италии ни из союза, ни из еврозоны. Однако, Маттареллу все это, судя по всему, уже не могло убедить. Недаром в канцеляриях главных европейских столиц и штаб-квартире ЕС не раз в последнее время заявляли, что этот 76-летний политик с принципами является главным гарантом приверженности Италии европейским ценностям.

В итоге в воскресенье вечером президент пригласил к себе на прием Конте, которому не оставалось ничего иного, как отказаться от дальнейших попыток сформировать правительство. Сам Маттарелла четко объяснил свою позицию в кратком выступлении, которое транслировало в прямом эфире гостелевидение Rai. Адресовано оно было не столько политическим силам, сколько непосредственно народу Италии. Президент, в частности, подчеркнул, что не может рисковать "сбережениями соотечественников и итальянских семей" в угоду амбициям некоторых партийных лидеров. При этом он указал, что уже получил "требования со стороны политических сил" относительно назначения новых выборов и пообещал вернуться к данному вопросу по итогам того, что в ближайшее время произойдет в парламенте.

Скандал в благородном семействе



Вскоре после этого было объявлено, что в понедельник на прием к главе государства приглашается известный экономист, бывший сотрудник МВФ Карло Коттарелли. Стало ясно, что Маттарелла вернулся к своему первоначальному плану, обнародованному еще 7 мая, когда после двух месяцев бесплодных переговоров он заявил о возможности сформировать временное "нейтральное" правительство во главе с авторитетным технократом. Тогда политические элиты восприняли президентский ультиматум всерьез. Недаром Д5З и "Лига" довольно быстро достигли договоренностей о создании коалиционного правительства.

Надо ли говорить, какую реакцию заявление Маттареллы вызвало теперь со стороны вчерашних претендентов на власть? Ди Майо объявил, что вопрос о назначении итальянских министров решают за рубежом, упомянув при этом международные рейтинговые агентства, и без обиняков призвал рассмотреть вопрос об импичменте президенту. В этом вопросе он немедленно получил поддержку со стороны лидера правой партии "Братья Италии" Джорджии Мелони. Салвини же сделал упор на необходимости скорейшего проведения новых выборов, предупредив, что в сложившейся ситуации они станут не просто очередным голосованием, но "референдумом по защите демократии". "Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими еврократами", — заявил лидер "Лиги" и пригрозил если что "пойти на Рим".

Пиррова победа?

Скажем прямо, перспективы отрешения президента Италии от должности представляются маловероятными, хотя возможность такая есть. Статья 90 основного закона страны устанавливает, что во время исполнения своих обязанностей глава государства может нести ответственность только за "государственную измену или посягательство на конституцию". В таких случаях он предается суду парламента на совместном заседании палат большинством голосов.

Вероятно, весьма трудно будет доказать, что Маттарелла посягнул на конституцию. Зато вынести вотум недоверия президентскому кабинету во главе с Коттарелли не составит особого труда, учитывая тот факт, что Д5З и "Лига" располагают в обеих палатах необходимым для этого большинством. Даже заявление экс-премьера Сильвио Берлускони о том, что его сторонники поддержат президентское правительство, не меняет ситуацию, зато может вбить клин в возможность возобновления союза правоцентристских сил на будущих выборах. "Если Берлускони проголосует за кабинет Коттарелли, прощай альянс!" — заявил в понедельник Салвини.

По мнению большинства местных аналитиков, ни "Лиге", ни "пятизвездочникам" нечего бояться выборов. Согласно всем опросам, они могут лишь упрочить собственные позиции, причем "Лига" способна повысить свой результат на 4-5%, что выведет ее на второе место после Д5З на политической сцене Италии. Здесь-то и возникает вопрос о том, не станет ли нынешнее решение Маттареллы пирровой победой. Салвини в понедельник подтвердил, что нынешний опыт сотрудничества между "Лигой" и Д5З может стать основой для будущего альянса. Но в таком случае новые выборы в Италии пройдут в принципиально ином формате по сравнению с голосованием 4 марта. И тогда, вероятно, многим наблюдателям станет ясно, что они поспешили отказаться от определения "антисистемные" в отношении этих политических сил.

К слову: злые языки в Риме говорят, что именно к такому развитию событий и стремился Салвини, когда провоцировал президента на его воскресный демарш.