Комитет Совфеда поддержал соглашение с Кубой о передаче осужденных

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации в понедельник рекомендовал верхней палате парламента ратифицировать договор между Россией и Кубой о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Планируется, что сенаторы рассмотрят документ 30 мая.

Договор был подписан в Гаване 13 декабря 2016 года. Согласно документу, он применяется только в случае, если осужденный является гражданином принимающего государства, а в отношении граждан Кубы — также постоянно проживает на территории этой страны.

Документ также применяется, если подлежащее передаче лицо не приговорено к смертной казни. "Тем не менее, передача возможна в случае замены наказания в виде смертной казни на наказание в виде лишения свободы в соответствии с законодательством передающего государства", — отмечается в тексте документа.

Кроме того, договор будет применяться, если приговор выступил в законную силу, а в передающем государстве в отношении осужденного не осуществляется уголовное или иное судопроизводство.

Три осужденных на Кубе россиянина могут рассчитывать на передачу для отбывания наказания в РФ в случае ратификации соответствующего договора, сообщил ранее замминистра юстиции РФ Максим Травников.