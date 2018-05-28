В Кремле оценили планы Польши разместить военную базу США

Польские и американские военные во время учений в Польше

Польские и американские военные во время учений в Польше

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Размещение военной базы США в Польше — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Смотря, что это будет за база. В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", — сказал Песков.

По его словам, такие "экспансионистские действия" неминуемо приведут к ответным мерам, чтобы "сбалансировать нарушающийся паритет".

Он подчеркнул, что подобные решения — суверенное дело любой страны.

"Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны", — добавил Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание в стране постоянной военной базы США.

Этот шаг власти объяснили "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".

В Госдуме заявили, что подобная политика Варшавы угрожает стабильности в регионе.