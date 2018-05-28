Евросоюз хочет расширить со странами Азии сотрудничество по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза хочет расширения сотрудничества в области безопасности со странами Азии, свидетельствуют заключения Совета под названием "Углубление сотрудничества ЕС в области безопасности с азиатскими партнерами".

"Совет отмечает, что есть важные возможности углубления сотрудничества в области безопасности со своими стратегическими азиатскими партнерами: Китаем, Индией, Японией, Республикой Кореей, а также с другими партнерами", — говорится в сообщении Совета.

Совет считает, что ключевыми сферами для углубления сотрудничества должны быть морская безопасность, кибербезопасность, противодействие терроризму, борьба с гибридными угрозами, предотвращение конфликтов, борьба с распространением химического, биологического, ядерного оружия, говорится в сообщении.