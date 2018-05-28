Украинские силовики обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (350)

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий, расположенный на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Двадцать восьмого мая в 8.55 (совпадает с мск) из минометов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) произведен обстрел населенного пункта Донецкий", — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждения получили два дома и автодорога. В одном из домов повреждены крыша и остекление.