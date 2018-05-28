Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получит французское гражданство

ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости. Малиец, который спас жизнь четырехлетнему мальчику в Париже, получит французское гражданство и работу спасателя, сообщает телеканал BFMT со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
Выходец из Мали Мамуду Гассама, у которого нет французских документов, стал героем после того, как спас жизнь ребенка в субботу вечером в 18-м округе Парижа. Увидев мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа, он буквально за несколько секунд вскарабкался на пятый этаж дома и помог спасти его. Произошедшее снимал один из прохожих, затем видео было опубликовано в социальных сетях и его увидели миллионы пользователей.
L’émotion de Mamoudou Gassama sur BFMTV quelques heures avant de rencontrer le Président pic.twitter.com/ttHjCg0mgO— BFMTV (@BFMTV) 28 мая 2018 г.
В понедельник утром Макрон встретился с Гассамой и поблагодарил его за храбрый поступок. В Елисейский дворец Гассама пришел в сопровождении своего брата и подруги. Как рассказал сам Гассама после встречи, президент Франции вручил ему почетную грамоту за храбрость.
"Мамуду Гассама повел себя героически, спасая жизнь ребенка в Париже и не думая о своей. Этот акт огромной храбрости, верности ценностям нашей республики должен открыть двери нашего национального сообщества", — написал Гриво в своем микроблоге в Twitter.
Мэр Парижа Анн Эдальго также отметила храбрость молодого человека, которая помогла спасти жизнь ребенка. "Я имела удовольствие разговаривать с ним по телефону, чтобы горячо его поблагодарить", — написала Эдальго в Twitter.
Как пишет французская газета Parisien, после инцидента отец ребенка был взят под стражу за то, что оставил своего сына без присмотра. Матери ребенка в момент происшествия не было в Париже.
В 2015 году уроженец Мали Лассана Батили, спасший шестерых заложников во время нападения на кошерный супермаркет в Париже, получил французское гражданство.