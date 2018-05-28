Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получит французское гражданство

ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости. Малиец, который спас жизнь четырехлетнему мальчику в Париже, получит французское гражданство и работу спасателя, сообщает телеканал BFMT со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

Выходец из Мали Мамуду Гассама, у которого нет французских документов, стал героем после того, как спас жизнь ребенка в субботу вечером в 18-м округе Парижа. Увидев мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа, он буквально за несколько секунд вскарабкался на пятый этаж дома и помог спасти его. Произошедшее снимал один из прохожих, затем видео было опубликовано в социальных сетях и его увидели миллионы пользователей.

L’émotion de Mamoudou Gassama sur BFMTV quelques heures avant de rencontrer le Président pic.twitter.com/ttHjCg0mgO — BFMTV (@BFMTV) 28 мая 2018 г.

​В понедельник утром Макрон встретился с Гассамой и поблагодарил его за храбрый поступок. В Елисейский дворец Гассама пришел в сопровождении своего брата и подруги. Как рассказал сам Гассама после встречи, президент Франции вручил ему почетную грамоту за храбрость.

Ранее героические действия Гассамы приветствовал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Мамуду Гассама повел себя героически, спасая жизнь ребенка в Париже и не думая о своей. Этот акт огромной храбрости, верности ценностям нашей республики должен открыть двери нашего национального сообщества", — написал Гриво в своем микроблоге в Twitter.

Мэр Парижа Анн Эдальго также отметила храбрость молодого человека, которая помогла спасти жизнь ребенка. "Я имела удовольствие разговаривать с ним по телефону, чтобы горячо его поблагодарить", — написала Эдальго в Twitter.

Как пишет французская газета Parisien, после инцидента отец ребенка был взят под стражу за то, что оставил своего сына без присмотра. Матери ребенка в момент происшествия не было в Париже.

В 2015 году уроженец Мали Лассана Батили, спасший шестерых заложников во время нападения на кошерный супермаркет в Париже, получил французское гражданство.