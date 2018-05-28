На США надвигается ураган "Альберто"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона.
"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.
Ранее власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".