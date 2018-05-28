На Совете Россия-НАТО обсудят ситуацию на Украине и безопасность в Европе

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Темами обсуждения на Совете Россия-НАТО в четверг 31 мая, как ожидается, станут Украина, выполнение минских соглашений, вопросы снижения рисков военной деятельности для улучшения безопасности в Европе, заявил в понедельник представитель НАТО.

"Ожидается, что темы будут включать ситуацию на Украине и вокруг нее, в том числе полное выполнение минских соглашений, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением рисков, в интересах снижения напряженности и улучшения стабильности в Европе", — сказал журналистам в понедельник представитель альянса.

Запланированный на четверг 31 мая Совет Россия-НАТО пройдет на уровне послов, уточнил также он. "Встреча будет проходить на уровне послов, как было на всех советах Россия-НАТО с 2014 года", — сказал представитель.