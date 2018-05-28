АШХАБАД, 28 мая — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Белая пыль неизвестного происхождения накрыла в понедельник утром столицу Туркмении Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости местные жители, сильные пыльные бури накрывали Ашхабад и ранее, но такого явления, чтобы над городом висела белая пыль, похожая на туман, они не припоминают. Позднее жалобы на пыль поступили и от населения других регионов Туркменистана.

Национальный комитет Гидрометеорологии Туркменистана и местные СМИ пока никак не комментируют это явление. В свою очередь, СМИ стран Центральной Азии сообщили, что причиной стала соляная буря с Аральского моря, которая накрыла Туркменистан и Узбекистан.

Туркменистан в 2018 году председательствует в Международном Фонде спасения Арала (МФСА) и участвует в подготовке саммита глав государств-учредителей фонда, в ходе которого намечено принять важные решения по улучшению экологической ситуации в зоне Приаралья.